



Ограничение "основания разумности": оппозиция представила 27 676 оговорок







Представители оппозиции в Комитете по конституции заявили, что подали 27 676 возражений против закона об ограничении основания разумности, который сегодня должен быть вынесен на второе и третье чтение.



По их словам, "это беспрецедентное число после того, как комитет не провел содержательного обсуждения, как это требуется при внесении поправок в закон, который нанесет ущерб экономике, безопасности и гражданам страны".



Они добавили, что "председатель комитета продолжает крушить все на своем пути". Члены комитета от имени оппозиции намерены продолжать борьбу против переворота, который сокрушает израильскую демократию".