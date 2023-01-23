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Ограничение мероприятий в Шаббат: Мики Зоар получил похвалу от Меира Поруша
23.01.2023 09:12 Ольга Белозерова

Ограничение мероприятий в Шаббат: Мики Зоар получил похвалу от Меира Поруша

Министр по делам и наследию Иерусалима Меир Поруш приветствовал решение министра культуры Мики Зоара заморозить государственное финансирование культурных мероприятий в Шаббат.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

"Я поздравляю министра Мики Зоара с его решением ограничить осквернение Субботы, и исправить нарушения статус-кво, допущенные правительством Лапида. Каждый, кто уважает Шаббат, увидит благословение, и я уверен, что министр Зоар добьется успеха в своей новой роли благодаря этому смелому решению", - сказал Поруш. 

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