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Офис юридического советника ответил правительству
10.07.2023 15:32 Евгения Маркова

Офис юридического советника ответил правительству

Офис юридического советника правительства не планирует менять текущую политику в отношении правоохранительных органов в связи с протестами против судебной реформы, "несмотря на давление и угрозы" в адрес Гали Бахарав-Миара. 

Офис юридического советника правительства считает, что политика, регулирующая проведение протестов, сбалансирована и основана на существующих постановлениях судов. По мнению Офиса, заявления министров о протестах, направленных против них, не являются причиной для изменения.

В то же время Офис юридического советника правительства планирует удовлетворить несколько требований Кабинета министров, начиная с предоставления письменного изложения своей политики в отношении протестов и обеспечения соблюдения закона.

Относительно угроз уволить Бахарав-Миара, сделанных во время вчерашнего заседания кабинета министров, она заявила, что "не уйдет в отставку" и "не поддастся давлению". 

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