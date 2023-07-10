



Офис юридического советника ответил правительству

Офис юридического советника правительства не планирует менять текущую политику в отношении правоохранительных органов в связи с протестами против судебной реформы, "несмотря на давление и угрозы" в адрес Гали Бахарав-Миара.



Офис юридического советника правительства считает, что политика, регулирующая проведение протестов, сбалансирована и основана на существующих постановлениях судов. По мнению Офиса, заявления министров о протестах, направленных против них, не являются причиной для изменения.



В то же время Офис юридического советника правительства планирует удовлетворить несколько требований Кабинета министров, начиная с предоставления письменного изложения своей политики в отношении протестов и обеспечения соблюдения закона.



Относительно угроз уволить Бахарав-Миара, сделанных во время вчерашнего заседания кабинета министров, она заявила, что "не уйдет в отставку" и "не поддастся давлению".