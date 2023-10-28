



Офис президента Украины о возможной смерти Путина: она ни на что не повлияет

В офисе президента Украины дали комментарий, касающийся упорных слухов о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина.



Советник руководителя ОП Михаил Подоляк во время эфира с российской оппозиционеркой и публицисткой Юлией Латыниной назвал распространяющиеся слухи "информационно незначительным эпизодом".



По мнению Подоляка, жизнь и смерть Путина, его болезни ни на что не влияют. Все этоприведет только к ускорению краха авторитарного российского государства.







