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Офис президента Украины о возможной смерти Путина: она ни на что не повлияет
28.10.2023 09:37 Анатолий Кравченко

Офис президента Украины о возможной смерти Путина: она ни на что не повлияет

В офисе президента Украины дали комментарий, касающийся упорных слухов о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк во время эфира с российской оппозиционеркой и публицисткой Юлией Латыниной назвал распространяющиеся слухи "информационно незначительным эпизодом".

По мнению Подоляка, жизнь и смерть Путина, его болезни ни на что не влияют. Все этоприведет только к ускорению краха авторитарного российского государства.



 

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