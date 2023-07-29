



Офис премьер-министра: Правительства Израиля всегда уважают решения суда

В связи с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу подвергся критике за отказ заявить, что его правительство будет уважать решение БАГАЦа в случае отмены последнего законодательства, в пятницу канцелярия премьер-министра опубликовала разъяснение, в котором говорится: “Правительства Израиля всегда уважают решения суда”.



Но в заявлении, как пишет The Times of Israel, по-прежнему не содержится четкого обязательства сделать это в данном случае. В заявлении уточняется, что "суд всегда рассматривал себя как обязанный Основными законами, которым он придает статус конституции".



"Как и большинство израильтян, премьер-министр считает, что оба принципа должны соблюдаться", — говорится в заявлении.



Во время интервью американским СМИ в четверг Нетаниягу предупредил, что Израиль вступит на "неизведанную территорию", если БАГАЦ отменит закон. На прямой вопрос, подчинится ли он решению суда о его отмене, он отказался ответить.



Весьма спорный закон правительства, который препятствует судебному надзору за решениями правительства и министров на основании разумности, был поправкой к Основному закону Израиля относительно судебной власти.



БАГАЦ действительно никогда не отменял поправки к Основному закону, хотя ни одно законодательство по Основному закону не вызывало такого возмущения и разногласий в обществе, как законопроект, представленный на этой неделе.



