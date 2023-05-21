



Офис премьер-министра опубликовал данные о расходах Беннета и Лапида



Канцелярия премьер-министра ответила сегодня, 21 мая, на петицию Движения за свободу информации и опубликовала отчет о расходах резиденции премьер-министра за 2022 год.



Данные показывают, что впервые за десятилетие финансирование личных расходов премьер-министра упало ниже одного миллиона шекелей. В 2022 году расходы резиденции премьер-министра составили около 743 000 шекелей. Это более чем на 50% ниже расходов резиденции в 2021 году, в год, когда Нафтали Беннет сменил Биньямина Нетаниягу на этом посту - тогда сумма составила 1,9 миллиона шекелей.



В 2019 году, во время срока Нетаниягу, расходы на официальную резиденцию составили чуть более 2 млн шекелей. Напомним, что в 2022 году в официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме был проведен масштабный ремонт, и премьер-министры, занимавшие этот пост в тот год, жили в запасной резиденции.



Бывший премьер-министр Нафтали Беннет продолжал жить в своем доме в Раанане - который был отремонтирован в соответствии с требованиями безопасности. В течение месяцев, когда Яир Лапид исполнял обязанности премьер-министра, после решения о роспуске Кнессета, он жил в квартире рядом с резиденцией, известной как "Бальфур 2".



Лапид требовал возмещения только государственных расходов, а свои частные расходы финансировал сам.



В 2022 году резиденция Беннета в Раанане тратила на питание 15-25 тысяч шекелей в месяц. Этот раздел отчета соответствует заявлению Беннета в апреле 2022 года, когда он опубликовал расходы на свою резиденцию в ответ на публикации Аелы Хассон на 13-м канале ТВ.