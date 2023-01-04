



Офис Нетаниягу: после визита Бен-Гвира на Храмовую гору статус-кво не изменился

Сотрудник канцелярии премьер-министра опроверг утверждения о том, что визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору во вторник утром представляет собой изменение статуса самого священного места в иудаизме.



"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен строго поддерживать статус-кво без изменений на Храмовой горе. ХАМАС не будет диктовать нам. В соответствии со статус-кво в последние годы на Храмовую гору поднимались министры, в том числе министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, поэтому утверждение о том, что в статус-кво было внесено изменение, необоснованно", — сказал чиновник.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утром во вторник поднялся на Храмовую гору под усиленной охраной, в которую входили его личные телохранители и полицейские. Это его первый визит после выборов, и он был скоординирован с израильской полицией.

