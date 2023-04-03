



Офис Герцога: переговоры о компромиссе по реформе возобновятся в понедельник

Переговоры между правительством и оппозицией, направленные на компрометацию спорного законодательства коалиции о пересмотре судебной системы, должны возобновиться в понедельник, сообщил офис президента Ицхака Герцога.



Переговоры пройдут в резиденции президента в Иерусалиме между рабочими группами коалиции и оппозиционных партий ”Еш Атид” и ”Маханэ Мамлахти”. Заседание начнется в 11:00, сообщили в администрации президента в воскресенье.



Герцог начал переговоры на прошлой неделе после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился временно приостановить судебную реформу.

Герцог давно призывает к компромиссу и просил стороны добросовестно подходить к переговорам, но многие ожидают, что переговоры потерпят неудачу.



Лидеры протеста и некоторые деятели оппозиции заявили, что, по их мнению, правительство по-прежнему намерено принять полный судебный пакет и ведет переговоры только для того, чтобы подавить оппозицию плану. Оппозиция и ее сторонники также глубоко недоверчивы к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, который в прошлом нарушал ключевые политические обещания.





