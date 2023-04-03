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Офис Герцога: переговоры о компромиссе по реформе возобновятся в понедельник
03.04.2023 10:07 Ирина Демьянова

Офис Герцога: переговоры о компромиссе по реформе возобновятся в понедельник

Переговоры между правительством и оппозицией, направленные на компрометацию спорного законодательства коалиции о пересмотре судебной системы, должны возобновиться в понедельник, сообщил офис президента Ицхака Герцога.

Переговоры пройдут в резиденции президента в Иерусалиме между рабочими группами коалиции и оппозиционных партий ”Еш Атид” и ”Маханэ Мамлахти”. Заседание начнется в 11:00, сообщили в администрации президента в воскресенье.

Герцог начал переговоры на прошлой неделе после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился временно приостановить судебную реформу.
Герцог давно призывает к компромиссу и просил стороны добросовестно подходить к переговорам, но многие ожидают, что переговоры потерпят неудачу.

Лидеры протеста и некоторые деятели оппозиции заявили, что, по их мнению, правительство по-прежнему намерено принять полный судебный пакет и ведет переговоры только для того, чтобы подавить оппозицию плану. Оппозиция и ее сторонники также глубоко недоверчивы к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, который в прошлом нарушал ключевые политические обещания.


 

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