



Офир Софер стремится продвигать алию целых общин

Министр алии и интеграции Офир Софер встретился с ортодоксальными раввинами из Северной Америки и попросил их помочь ему в продвижении алии целых общин.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Раввины поздравили Софера с его вступлением в должность и сказали, что помогут ему с трудностями, с которыми он сталкивается в мире алии.



Они также заявили, что "укрепление общин олимов в Израиле побудит [американских] евреев совершить алию".



Софер поделился, что поддерживает "групповую алию", то есть алию групп или целых общин в Израиль, которые живут в одних и тех же районах или муниципалитетах.



"Совершение алии как группы значительно облегчит интеграцию американских евреев в Израиле", - заявил министр.