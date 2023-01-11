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Офир Софер стремится продвигать алию целых общин
11.01.2023 13:46 Ольга Белозерова

Офир Софер стремится продвигать алию целых общин

Министр алии и интеграции Офир Софер встретился с ортодоксальными раввинами из Северной Америки и попросил их помочь ему в продвижении алии целых общин.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Раввины поздравили Софера с его вступлением в должность и сказали, что помогут ему с трудностями, с которыми он сталкивается в мире алии.

Они также заявили, что "укрепление общин олимов в Израиле побудит [американских] евреев совершить алию". 

Софер поделился, что поддерживает "групповую алию", то есть алию групп или целых общин в Израиль, которые живут в одних и тех же районах или муниципалитетах.

"Совершение алии как группы значительно облегчит интеграцию американских евреев в Израиле", - заявил министр. 

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