



Офик Бухрис пришел на сборный пункт, девушки-военнослужащие возмущены



Офек Бухрис, легендарный офицер, осужденный в 2016 г. за неуставные сексуальные связи с подчиненной пришел на сборный пункт и требует, чтобы его призвали на резервную службу.



Бухрис был признан виновным и понижен в звании до подполковника.



Находящиеся на сборном пункте женщины-военнослужащие связались с Исраэль Ха Йом и заявили, что в результате сложившейся ситуации они чувствуют себя очень неловко.



"Несмотря на то, что у него , и несмотря на то, что идет война, ЦАХАЛу не подобает отказываться от своих ценностей - даже в это время", - сказали они. Источник, осведомленный в деталях, сообщил "Исраэль Ха Йом, что даже в нынешней ситуации невозможно оправдать деяния Бухриса.



До появления обвинений Бухрис был одним из самых известных офицеров ЦАХАЛа, служил, командиром 51-го батальона Голани и был легко ранен во время боев в Дженине в ходе операции Хумат Маген. В мае того же года он был тяжело ранен, командуя операцией по обнаружению лабораторий по производству взрывчатых веществ и поимке разыскиваемых лиц. Впоследствии он командовал подразделением Эгоз, бригадой Барам, бригадой Голани, а также командовал резервной бронетанковой дивизией.