



Официальный борец с расизмом Канады: евреи - человеческие экскременты



Канадская пресса “потрясена” антисемитским скандалом, вспыхнувшим вокруг “министерства по делам разнообразия”.



Это ведомство финансирует департамент “по борьбе с расизмом в прессе”. Координирует его работу официальный борец с расизмом по имени Лаит Мааруф.



Для Мааруфа “борьба с расизмом”, однако, не распространяется на антисемитов, одним из которых он сам и является.



Oh hi @HonAhmedHussen. Please find enclosed four images that will help you with the investigative "probe" of government-paid anti-racism consultant Laith Marouf https://t.co/VRuPybuf9B pic.twitter.com/7WET7Ys72S — Jonathan Kay (@jonkay) August 19, 2022

В газете National Post опубликованы твиты и высказывания Мааруфа в социальных сетях. Ниже - несколько примеров:“У меня есть лозунг: жизнь слишком коротка даже для того, чтобы завязать шнурки, или же для того. чтобы развлекать белых еврейских супрематистов чем-то иным, кроме пули в голову”.“Вам знакомы все эти крикливые человеческие экскременты, или же белые еврейские супрематисты. Когда мы освободим Палестину, и им придется возвращаться туда, откуда приехали, они снова станут низкими суками их христианских/светских белых супрематистских хозяев”.Министр по делам разнообразия Ахмед Хуссейн выразил “обеспокоенность” и велел “разобраться с ситуацией”.