Официальный борец с расизмом Канады: евреи - человеческие экскременты
Канадская пресса “потрясена” антисемитским скандалом, вспыхнувшим вокруг “министерства по делам разнообразия”.
Это ведомство финансирует департамент “по борьбе с расизмом в прессе”. Координирует его работу официальный борец с расизмом по имени Лаит Мааруф.
Для Мааруфа “борьба с расизмом”, однако, не распространяется на антисемитов, одним из которых он сам и является.
В газете National Post опубликованы твиты и высказывания Мааруфа в социальных сетях. Ниже - несколько примеров:
“У меня есть лозунг: жизнь слишком коротка даже для того, чтобы завязать шнурки, или же для того. чтобы развлекать белых еврейских супрематистов чем-то иным, кроме пули в голову”.
“Вам знакомы все эти крикливые человеческие экскременты, или же белые еврейские супрематисты. Когда мы освободим Палестину, и им придется возвращаться туда, откуда приехали, они снова станут низкими суками их христианских/светских белых супрематистских хозяев”.
Министр по делам разнообразия Ахмед Хуссейн выразил “обеспокоенность” и велел “разобраться с ситуацией”.