



Официальные результаты голосования: Амит Бахар возглавит Ассоциацию адвокатов

Официальные результаты состоявшихся вчера выборов в Коллегию адвокатов Израиля (IBA) принесли Амиту Бахару, ярому противнику правительственной программы реформирования судебной системы, убедительную победу над своим главным соперником Эфи Наве.



Бахар получил 73% голосов против 20% у Наве, Аркадий Элигулашвили получил 4%, а Дорон Барзиали - 3%.



Партийный список Бахара в Национальный совет IBA “Надежда для IBA” также одерживает убедительную победу, заняв 16 из 28 мест, избранных прямым голосованием в комиссии.



Список Наве “Единая IBA” занимает всего два места в совете, в то время как список “Инициатива — сионистский легизм”, резко выступавший против Бахара, получает три места, а оставшиеся семь мест поделены между четырьмя другими списками.



В результате Бахар получил возможность определить, какие два представителя IBA войдут в состав важнейшего Комитета по отбору судей, который отбирает судей во все суды Израиля, включая Верховный суд.



Если ему удастся назначить в комитет представителей, которые придерживаются его антиреформаторской позиции, это помешает министру юстиции Яриву Левину назначить в БАГАЦ ультраконсервативных судей, которые будут выступать против судебного вмешательства в законодательство Кнессета и решения правительства.



Однако результаты могут побудить Левина принять закон об изменении состава самого комитета по отбору судей, чтобы взять под контроль назначение судей.



