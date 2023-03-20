



Официальные лица Израиля и посол США отметили персидский Новый год в Тель-Авиве

Вчера вечером, 19 марта, высокопоставленные израильские и международные дипломатические должностные лица отпраздновали Новруз, персидский Новый год, за ужином в отеле Carlton в Тель-Авиве, на мероприятии, призванном продемонстрировать солидарность с иранским народом.



Посол США Томас Найдс и посол Бахрейна Халед Юсиф аль-Джалама присоединились к актрисе сериала "Тегеран" иранского происхождения Лираз Чархи, бывшему советнику по национальной безопасности Эялю Хулату, иностранным и израильским корреспондентам на мероприятии, спонсируемое Вашингтонским аналитическим центром "Фонд защиты демократий".



“И Соединенные Штаты, и Израиль не видят врага в иранском народе, а видят в нем только экстремистский исламский режим, который угнетает иранский народ и сеет хаос везде, где он закрепится. Свободный мир должен объединиться в призыве осудить режим аятолл и действовать на благо иранского народа “, — заявил в своем выступлении генеральный директор организации Марк Дубович.



"Именно как американский исследовательский институт, который сосредоточен на негативном влиянии режима в Иране на народы региона и всего мира, мы решили отпраздновать Навруз и послать оптимистичное послание братства и мира иранскому народу", - сказал Дубович.

