



Официально: США передадут Украине первую партию танков Abrams

Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams. Они прибудут в начале осени. Об этом заявил главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, пишет CNN.



По его словам, в минувшие выходные США одобрили отправление в Abrams.



"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", - рассказал он.



Отметим, что Украине должны передать 31 танк, который проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.



Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.



В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.



В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.