



Официально: Путин не поедет на саммит БРИКС

Российский президент Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС, который пройдет в конце августа в Южной Африке.



Об этом сообщила администрация президента ЮАР.



"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении.



В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Визит Путина на саммит до сих пор был под вопросом, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военное преступление незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.



