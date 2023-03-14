



Официально: Кремль не признает юрисдикцию суда в Гааге

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерения Международного уголовного суда (МУС) открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине.



Позиция Киева означает, что цели России в Украине могут быть достигнуты только "военным путем", отметил Песков на брифинге во вторник, 14 марта.



Пресс-секретарь российского президента пояснил, что такая позиция Кремля связана с тем, что раньше международные судейские органы не замечали действия "украинских националистов" на Донбассе, который еще с 2014 года оккупировала Россия, сообщает ТАСС.



Напомним, Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и преднамеренными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.



Эти дела представят первые международные обвинения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Пока непонятно, кому суд планирует предъявить обвинения в каждом конкретном случае. На просьбу издания The New York Times подтвердить ходатайство о выдаче ордеров на арест прокуратура ответила, что не обсуждает публично детали, связанные с текущими расследованиями.



Некоторые дипломаты и эксперты заявили, что есть вероятность обвинения в отношении президента России Владимира Путина, поскольку суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.



Однако вероятность судебного процесса остается низкой, предупреждают эксперты, поскольку МУС не может рассматривать дела заочно. Россия вряд ли выдаст своих чиновников для проведения суда.



Между тем по состоянию на 14 марта 2023 года в коалицию стран за создание специального трибунала за преступление агрессии против Украины входят уже 32 страны.



"Еще две страны присоединились к коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.