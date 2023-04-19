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Официально: Кнессет утвердил Моше Арбеля на место Дери
19.04.2023 15:41 Алина Груднева

Официально: Кнессет утвердил Моше Арбеля на место Дери

В среду, 19 апреля, на пленуме Кнессета официально одобрили назначение Моше Арбеля на пост министра внутренних дел и здравоохранения вместо председателя ШАС Арье Дери.

Его назначение поддержали 33 депутата, против выступили 12.

Депутат от ШАС Уриэль Буссо приветствовал назначение Арбеля.

"Будем надеяться, что председатель ШАС вскоре вернется в правительство на свои должности", - отметил он.

Ранее БАГАЦ постановил, что Дери не может занимать пост министра. В связи с этим была выдвинута кандидатура Арбеля.

"Принято решение, что на данный момент МК Моше Арбель будет назначен министром здравоохранения и внутренних дел, пока Арье Дери не сможет вернуться и быть назначенным на эту должность", - пояснял старейшина Совета мудрецов Торы Моше Майи.
 

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