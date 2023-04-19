



Официально: Кнессет утвердил Моше Арбеля на место Дери

В среду, 19 апреля, на пленуме Кнессета официально одобрили назначение Моше Арбеля на пост министра внутренних дел и здравоохранения вместо председателя ШАС Арье Дери.



Его назначение поддержали 33 депутата, против выступили 12.



Депутат от ШАС Уриэль Буссо приветствовал назначение Арбеля.



"Будем надеяться, что председатель ШАС вскоре вернется в правительство на свои должности", - отметил он.



Ранее БАГАЦ постановил, что Дери не может занимать пост министра. В связи с этим была выдвинута кандидатура Арбеля.



"Принято решение, что на данный момент МК Моше Арбель будет назначен министром здравоохранения и внутренних дел, пока Арье Дери не сможет вернуться и быть назначенным на эту должность", - пояснял старейшина Совета мудрецов Торы Моше Майи.

