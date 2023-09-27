



Израиль присоединяется к программе безвизового въезда в США – что нужно знать

Израиль в среду, 27 сентября присоединился к программе безвизового въезда в США, которая позволит гражданам Израиля путешествовать в Америку в течение 90 дней без визы.



“Это решение показывает прочные связи между двумя странами”, – заявила исполняющая обязанности посла США в Израиле Стефани Халлетт на брифинге для журналистов.



Пока что израильтянам по-прежнему потребуется виза для поездки в Соединенные Штаты до завершения бюрократического процесса, что произойдет, как ожидается, до конца ноября.



Только те израильтяне, у которых биометрический паспорт действителен в течение десяти лет, будут иметь право на льготы.



По словам посла новая процедура потребует от израильтян заполнить цифровую форму на сайте ESTA (Электронная система авторизации поездок), которая проверяет право путешественников из стран с безвизовым режимом на въезд в Соединенные Штаты. Ответы будут получены в течение 72 часов.



Право на получение льгот будет действовать в течение двух лет. Израильтянам, которые едут в Соединенные Штаты на более длительные сроки, например, для учебы или работы, все равно понадобятся обычные визы.



Кроме того, американо-израильские граждане с двойным гражданством не смогут въезжать в Соединенные Штаты, используя свои израильские паспорта, а вместо этого должны продолжать въезжать и покидать страну с действительными американскими паспортами.