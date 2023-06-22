



Официально избран новый глава ассоциации адвокатов

Амит Бахар официально выбран главой ассоциации адвокатов, где в последнее время он выполнял обязанности руководителя.



По итогам подсчета голосов он предоставил комментарий в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



По словам нового главы ассоциации адвокатов, он говорил с министрами. Более того, он должен теперь созвать комитет по назначению судей.



"Будут два независимых представителя, которые обеспечат независимость системы правосудия и разнообразие, но защитят Государство Израиль как демократическую и либеральную страну. Они не допустят политического захвата поста председателя БАГАЦа. Это мое обязательство перед сотнями тысяч граждан", - подчеркнул он.



Выборы в ассоциацию состоялись накануне. Бахар был лидером по предварительным итогам подсчета голосов.



Бахар является ярым противником правовой реформы. Согласно результатам, опубликованным накануне, он получал 73%, Эфи Наве - 20%, Аркадий Элигулашвили - 4%, а Дорон Барзиали - 3%.

