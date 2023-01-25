



Официально: Байден подтвердил передачу Украине танков Abrams

Вечером, 25 января, президент США Джо Байден официально подтвердил информацию о передаче Украине 31 танка M1 Abrams.



Соответствующее заявление он сделал во время специального выступления относительно военной помощи вечером, 25 января.



Помимо долгожданных танков, США передадут восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.



"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams. Мы приступим к обучению украинских танкистов для управления Abrams как можно скорее", — пообещал Байден.



По его словам, в ходе обучения украинские военные смогут интегрировать новые возможности для своей обороны на поле боя. Глава Белого Дома также подчеркнул, что США хотят урегулирования в Украине на справедливых и прочных условиях.



"Мы будем поддерживать Украину, столько сколько нужно — это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно", — добавил Байден.



Американский лидер надеется, что поставки оружия Украине помогут вернуть утраченные территории, в том числе, Крым. Он отметил, что война уже давно бы прекратилась, если бы того захотела Россия.



"Мы не позволим одной стране забрать территории другой страны силой. Нерушимость границ заложена в уставе ООН, который поддержали 143 страны мира", - отметил Байден.



Между тем, в Белом Доме подчеркнули, что коллективный Запад передаст Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки. Уточняется, что экипажи уже подготовлены.



Поставка танков, предположительно, будет осуществлена на сумму 400 миллионов долларов, о чем ранее сообщило издание Bloomberg.