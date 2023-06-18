



Офицеры и эксперты: Экспорт танков нанесет урон безопасности Израиля

Офицеры регулярной армии и резерва утверждают, что продажа танков Меркава до того, как ЦАХАЛ увеличит темпы производства танков Меркава 4 и Барак, БТР Намер и Эйтан, приведете к тому, что потенциал армии сократится - на фоне того, что угрозы для армии возрастают со стороны Ливана, Сирии, Иудеи и Самарии и Газы.



"Мы видели, как из-за нехватки БТР сухопутные войска были вынуждены использовать БТР М-113 1970-х годов, которые превратились в огненные ловушки, уязвимые для снарядов, стрелкового оружия и противотанковых ракет", - заявил старший офицер резерва, упомянув инцидент с похищением тела бойца бригады Голани сержанта Орона Шауля в ходе операции Нерушимая Скала.



Офицеры резерва отвергли утверждение, что речь идет о танках, предназначенных для утилизации. "ЦАХАЛ располагает парком танков Меркава в приемлемом состоянии, которые могут быть использованы в качестве огневой мощи на границах в случае войны на нескольких фронтах одновременно", - сказал один из них.



"Если вы хотите продать старые танки и вывести их из состава резерва вы должны заявить об ускорении процесса производства БТР и танков. Я не уверен, что командование сухопутных войск разделяет мнение, что танки теперь можно продавать, даже если это старые танки находящиеся на хранении. Может сложиться ситуация, когда дивизии прикрытия будут нуждаться в танках и огневой мощи. ВВС не смогут постоянно и всем помогать, когда потребуется нанести удар в глубину".



Министерство обороны комментирует сообщения в прессе: "После войны в Европе ряд стран проявили интерес к приобретению старых танков "Меркава" из излишков ЦАХАЛа, которые были сняты с вооружения много лет назад. Эти контакты еще не переросли в сделку и не были одобрены Министерством обороны и/или заинтересованными странами".

