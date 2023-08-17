Офицера ВМС в запасе наказали за отказ явиться на службу
Армия обороны Израиля наказала двух офицеров запаса в звании подполковника в ВМС за отказ явиться на службу в знак протеста против правовой реформы.
О таких мерах в ЦАХАЛе публично сообщили впервые.
Согласно официальному заявлению, оба военнослужащих заявили, что не хотят продолжать службу из-за правовой реформы. Командующий ВМС Израиля генерал-майор Давид Саар Салама провел разговор с одним из них. После этого было принято решение отстранить его от службы.
Со вторым беседа состоится в ближайшие дни, в ходе которой будет решаться аналогичный вопрос о службе. Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви одобрил решение.
שני משרתי מילואים בדרגת תת-אלוף, המשמשים כמנהלי לחימה במטה חיל הים, הצהירו כי אינם רוצים לבצע שירות מילואים בעקבות תהליך החקיקה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 17, 2023
שירותו של אחד מהם, הוקפא לאחר שיחה פיקודית של מפקד חיל הים עימו ועל פי הפקודות >>