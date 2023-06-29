



Офицер ВВС: взбесившиеся политики пытаются изнасиловать Государство Израиль



Подполковник Гай Розен, бывший командир засекреченного оперативного подразделения ВВС, в интервью радио 103FM рассказал о протесте военных против правовой реформы и дал понять: "Если они продолжат одностороннее продвижение реформы, мы прекратим добровольно служить в резерве. Для нас не имеет значения, пытаются ли они убить демократию сразу или отдельными кусочками".



На вопрос: “Вы являетесь защитником ценностей Государства Израиль? Розен ответил: "Безусловно. Я поклялся в 18 лет защищать своим телом и душой Государство Израиль как еврейское и демократическое государство, группа сумасшедших, впавших в бредовое состояние людей сейчас пытается изнасиловать Государство Израиль, изменить его режим в одностороннем порядке с тем большинством, которое у них есть в Кнессете - мы этого не допустим. Это нарушение соглашения, договора между нами и Израилем. Мы поклялись".