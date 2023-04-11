



Офицер ЦАХАЛа – Нетаниягу: Вы отказываетесь остановить попрание демократии

Подполковник ЦАХАЛа Шломо Ризман, экс-командующий резервной службой во вторник, 11 апреля, обвинил Нетаниягу в отказе от резервистской службы после того, как премьер-министр раскритиковал резервистов, угрожавших не появляться на службе. В письме, опубликованном во вторник на 13 канале, Ризман сослался на прошлые заявления Нетаниягу и членов коалиции против резервистов, протестующих против судебной реформы.

“Давайте поговорим о вас как о солдате запаса”, – написал Ризман. “В Первой ливанской войне Дэнни Б. поделился со мной, что он поручил вам задание в составе резервистской службы вашего подразделения. Задача была вам не по душе, и вы “бросили” его и исчезли”.

“В отличие от вас, солдаты запаса не “непокорные”. Вы непокорный. Вы отказываетесь остановить попрание демократии и ЦАХАЛа”, – заключил Ризман.

“Премьер-министр Нетаниягу посвятил свою жизнь безопасности Израиля и даже несколько раз рисковал своей жизнью в перестрелках во многих операциях. Он был ранен в операции по освобождению угонщиков самолета авиакомпании "Сабена”, – сообщил офис. “В качестве резервиста премьер-министр Нетаниягу вернулся с учебы в США, чтобы участвовать в войне Судного дня, а через год он снова вернулся с учебы за границей, чтобы добровольно пройти службу в резерве”.

“Премьер-министр Нетаньяху прибыл в свое подразделение и вскоре после этого отправился в специальную поездку по горам Шуф над Бейрутом, готовясь к политической миссии. Оттуда он немедленно отправился в Вашингтон и стоял рядом с Моше Аренсом на переднем крае пропагандистской борьбы на протяжении всей войны”.

Затем Ризман заявил, что в то время как остальные солдаты резерва служили 40–70 дней в году, Нетаниягу “отслужил минимальное количество дней резервистской службы” и поэтому был отчислен из отряда”.Офис премьер-министра ответил на письмо во вторник днем, 11 апреля, назвав утверждения “полной ложью” и добавив, что Ризман не был командиром Нетаниягу в резерве.В Канцелярии отметили, что за месяц до Первой ливанской войны Нетаниягу был назначен послом Израиля в Вашингтоне, а сама война началась накануне его отъезда в США.Во время выступления в военном штабе Кирья в Тель-Авиве в понедельник, 10 апреля, Нетаниягу раскритиковал резервистов, которые угрожали отказаться явиться на службу в знак протеста против судебной реформы, обвинив их в подрыве национальной безопасности и поощрении врагов Израиля.Во время службы в ЦАХАЛе Нетаниягу служил в спецназе Sayeret Matkal.