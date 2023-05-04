



Офицер ЦАХАЛа, нейтрализовавший террориста, получил награду

Командир территориальной бригады "Биньямин", ответственной за Иудею и Самарию, наградил грамотой с благодарностью офицера ЦАХАЛа, нейтрализовавшего в ноябре прошлого года террориста.



Награда вручена на торжественной церемонии.



Лейтенант А., который служил заместителем командира роты в Спасательно-учебной бригаде, открыл огонь по террористу на блокпосту, когда тот совершил наезд на военнослужащих.



Это случилось 2 ноября 2022 года. Террорист подъехал к контрольно-пропускному пункту Макабим и наехал на автомобиле лейтенанта А.



После этого напавший вышел из машины и попытался ударить солдата топором. Раненый офицер выстрелил в террориста, чтобы защитить товарищей.



"Несмотря на тяжелое ранение, лейтенант А. проявил выдающуюся находчивость и храбрость, когда нейтрализовал террориста. Этими действиями он предотвратил причинение вреда солдатам на посту. Его работа в сложной ситуации, с которой он столкнулся, показала решимость и профессионализм, ожидаемые от солдат ЦАХАЛа. Офицер был собран и точен, демонстрируя решимость в защите своих солдат и граждан государства Израиль", - сказал командир.

