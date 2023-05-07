



Офера Винтера могут назначить военным секретарем Нетаниягу



Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут сообщает о возможном новом назначении бригадного генерала Офера Винтера.



Бухбут пишет: “На фоне фестиваля СМИ вокруг бригадного генерала Офера Винтера, последней должностью которого был командир 98-й дивизии (он получил похвалу за свою деятельность, в том числе за учения на Кипре). Говорят о варианте, что он получит должность военного секретаря при премьер-министре Нетаниягу в звании генерал-майора вместо генерал-майора Ави Гиля (который уже сказал, что он хочет получить в качестве своей следующей должности...).... “