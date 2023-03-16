



Офер Касиф временно отстранен от участия в пленуме Кнессета

Комитет Кнессета по этике в среду принял решение временно отстранить депутата Офера Касифа (“Хадаш-Тааль”) от участия в пленарном заседании после словесной конфронтации в прошлом месяце, в ходе которой он назвал депутата Альмога Коэна (“Оцма Иегудит”), среди прочего среди прочего, "вонючим нацистом", "нулем", "тупым" и "кровожадным".



Кассиф будет отстранен от участия в пленарных заседаниях на три сессии и не сможет пользоваться парламентскими инструментами до конца зимней сессии. В решении комитета также отмечен призыв Кассифа к гражданскому неповиновению.



Депутат Кнессета Нисим Ватури ("Ликуд"), принимавший участие в том же инциденте, получил лишь предупреждение. В том противостоянии Ватури назвал Кассифа «негодяем» и «презренным человеком». На другом этапе прений Ватури прервал депутата Ахмеда Тиби (“Хадаш-Таал”), выступавшего на пленуме на арабском языке.



Кассиф, единственный еврейский представитель в “Хадаш-Таал”, неоднократно подвергался критике за свои антиизраильские заявления, включая сравнения израильских лидеров и даже Государства Израиль с нацистской партией и Германией нацистской эпохи.



