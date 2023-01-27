



Офер Касиф: резня палестинцев устроена для подавления протестов

Депутат Кнессета Офер Касиф от "Хадаш" раскритиковал вчерашний рейд ЦАХАЛа в Дженине, в результате которого были убиты девять палестинцев, в том числе, террористы "Исламского джихада".



Он обвинил Армию обороны Израиля в продолжающейся "резне" в отношении палестинцев.



По мнению арабского депутата, целью таких действий является "подавление антиправительственных протестов" в Израиле.В



"Продолжающаяся резня на оккупированных территориях — это политический цинизм, направленный на подавление протеста против госпереворота. и предназначен для подготовки инфраструктуры для оправдания еще одной Накбы. План злонамеренного правительства - устроить резню в Газе и на оккупированных территориях и ограбить арабских граждан внутри "зеленой линии" с помощью банды Бен-Гвира. Мы не позволим им сделать это", - сказал он.