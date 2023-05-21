



Офер Касиф осудил Галит Гутман



На протяжении выходных различные политические фигуры атаковали ведущую 12-го канала Галит Гутман, которая в ходе утреннего телешоу обозвала ультраортодоксов “кровососами”.



Депутат Кнессета Офер Касиф (Хадаш) заявил: "Я веду трудные идеологические дебаты с ультраортодоксами всех цветов и оттенков, но я отказываюсь ненавидеть их или быть расистом по отношению к ним. Любая ненависть или расизм осуждаются из отвращения, и с ними нужно решительно бороться, будь то в отношении ультраортодоксов, мизрахи или арабов. Пришло время всем жертвам расизма объединиться в войне против расистов, а не идти друг против друга".