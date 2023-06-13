



Одобрено создание комиссии по расследованию использования полицией шпионского ПО

Кнессет одобрил формирование комиссию по расследованию предполагаемого незаконного использования полицией шпионских программ.



Депутат партии "Авода" Гилад Карив присоединился к коалиции, чтобы подержать инициативу.



Предложение по поводу формирования комиссии выдвинул Симха Ротман.



В документе отмечается, что существует ряд серьезных вопросов по поводу использования полицией шпионского ПО Pegasus от NSO Group, требующих детального изучения.