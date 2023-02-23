



Одобрена просьба Нетаниягу об увеличении финансирования резиденций

Финансовая комиссия Кнессета одобрила просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о финансировании его двух частных домов за счет государства и увеличении расходов на официальную резиденцию в Иерусалиме.



Как сообщает the Jerusalem Post, согласно действующему законодательству, государство финансирует расходы на официальную резиденцию в Иерусалиме, а также на частную резиденцию премьера, если та находится за пределами Иерусалима столицы.



В настоящее время здание на улице Бальфур находится на реконструкции, потому комиссия утвердила предложение о том, что официальной резиденцией на время будет считаться дом на улице Азза, а недвижимость в Кесарии по-прежнему будет считаться частной резиденцией за пределами Иерусалима.



Согласно решению, резиденция получит четырех вместо двух сотрудников в качестве офисных работников. Государство будет финансировать мероприятия, проводимые премьер-министром или его женой за пределами резиденции, а также участие Сары Нетаниягу в официальных мероприятиях в Израиле или за границей. Также утверждается, что премьер-министр и его жена будут получать 80 000 шекелей в год на финансирование их официальных выступлений вместо 40 000.

Комитет также решил, что генеральный директор канцелярии премьер-министра будет нести ответственность за определение размера ряда расходов, связанных с резиденцией, а не юрисконсульт канцелярии.

