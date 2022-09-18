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Одобрен пятилетний план борьбы с торговлей людьми
18.09.2022 12:00 Алина Груднева

Одобрен пятилетний план борьбы с торговлей людьми

В воскресенье, 18 сентября, правительство одобрило одобрило пятилетний план по борьбе с торговлей людьми.

 
Его представил на голосование министр юстиции Гидеон Саар.
 
"Это важное и ценное решение, которое лежит в основе наших фундаментальных ценностей как еврейского и демократического государства", - сказал он.
 
По словам Саара, план включает в себя множество необходимых и значимых действий при расширении сотрудничества между министерствами и различными госучреждениями по предотвращению явлений торговли людьми и их эксплуатации, а также поощрению прав жертв.

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