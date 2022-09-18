



Одобрен пятилетний план борьбы с торговлей людьми

В воскресенье, 18 сентября, правительство одобрило одобрило пятилетний план по борьбе с торговлей людьми.

Его представил на голосование министр юстиции Гидеон Саар.

"Это важное и ценное решение, которое лежит в основе наших фундаментальных ценностей как еврейского и демократического государства", - сказал он.

По словам Саара, план включает в себя множество необходимых и значимых действий при расширении сотрудничества между министерствами и различными госучреждениями по предотвращению явлений торговли людьми и их эксплуатации, а также поощрению прав жертв.