



"Одного "Ярса" хватит, чтобы усмирить США"

Российский пропагандист и телеведущий Руслан Осташко выпустил ролик, который озаглавил "Одного комплекса "Ярс" хватит, чтобы Пентагон круглосуточно "сидел на цепи".



PC-24 "Ярс" — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Комплекс имеет шахтное или мобильное базирование.



Длина ракеты — 23 метра, стартовая масса 48 тонн, разгонный участок — 5 минут. Периодическая траектория исключает прогноз системы противоракетной обороны противника.



РС "Ярс" имеет такие преимущества, как астрокоррекцию и внеатмосферный полёт, а также преодоление ПРО. Ракета в своём арсенале имеет функцию постановки помех. Ложные цели ракеты неотличимы от боевых до самого касания поверхности земли.Высота полёта 126 км. Скорость 8 км/с. Вероятность отклонения попадания в цель - 150 м. Прицельная дальность 11 000 км, мощность каждого заряда 500 кг в тротиловом эквиваленте.Специалисты отметили, что "Ярсы" количественно перекрывают весь ядерный арсенал союзников по НАТО. Британия и Франция вместе взятые имеют около 400 развёрнутых зарядов, а у России на одних РС-24 более 450 блоков.