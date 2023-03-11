



Один из организаторов протестов против Нетаниягу в Риме - израильский порнобосс

В социальных сетях появилась информация о том, что одним из организаторов “протестов против диктатуры Нетаниягу” в Риме был Мули Литвак, директор предприятия Callvision.



Callvision на протяжении нескольких лет специализируется на сегменте порноиндустрии, именуемом live cams, где девушки за соответствующие желания клиентов выполняют их любые эротические фантазии.



Программа Увда выпустила расследование о деятельности Литвака еще в 2014 году, но сегодня о его темном прошлом все забыли - человек стоит с правильной стороны баррикад.

