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Один из лидеров протестов уволен из ВВС
09.03.2023 14:18 Алина Груднева

Один из лидеров протестов уволен из ВВС

Один из лидеров протестов среди пилотов 69-й эскадрильи был уволен.

Решение принял командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.

В частности, с занимаемой должности снят летчик в звании подполковник.

Как сообщалось ранее, 37 из 40 резервистов этой эскадрильи объявили, что не будут участвовать в тренировках, запланированных на среду.

С их точки зрения, они еще не использовали свои высокоточные боеприпасы и лишь ввели в действие протокол "стук по крыше", чтобы предупредить премьер-министра о последствиях правовой реформы.

 

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