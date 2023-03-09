



Один из лидеров протестов уволен из ВВС

Один из лидеров протестов среди пилотов 69-й эскадрильи был уволен.



Решение принял командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.



В частности, с занимаемой должности снят летчик в звании подполковник.



Как сообщалось ранее, 37 из 40 резервистов этой эскадрильи объявили, что не будут участвовать в тренировках, запланированных на среду.



С их точки зрения, они еще не использовали свои высокоточные боеприпасы и лишь ввели в действие протокол "стук по крыше", чтобы предупредить премьер-министра о последствиях правовой реформы.



