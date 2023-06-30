



Один из лидеров протеста допрошен полицией

Один из лидеров протеста против правовой реформы Моше Родман допрошен в рамках завершения расследования по делу о запрещенном собрании и нападении на сотрудника полиции в Кейсарии.



Инцидент, о котором идет речь, произошел в начале июня.



"Это все бредовые подозрения. На меня пытаются сшить дела, и все это в то время, как настоящие преступники, Бен-Гвир, Струк и другие подстрекают и допускают пролитие крови наших граждан", - сказал он по итогам допроса.



Родман возмутился тем, что граждан, которые "проводят мирные демонстрации", забирают на допросы, как "последних преступников".