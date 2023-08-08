



Один из лидеров Еш Атид: от Нетаниягу - больше вреда, чем от иранцев

Депутат Рам Бен-Барак из партии Еш Атид подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что он "наносит больший ущерб, чем иранцы".



В интервью радио Коль Ба Рама Бен-Барак, бывший заместитель главы Моссада, сказал: "Нетаниягу наносит больше вреда, чем иранцы, по крайней мере, мы знаем, как с ними бороться".



По поводу слов Нетаниягу о том, что следующим шагом в правовой реформе будет изменение состава комитета по назначению судей, Бен Барак сказал: "Я верю Нетаниягу, что следующим шагом будет выбор судей, и я очень обеспокоен".



Бен-Барак имеет опыт противоречивых заявлений. В октябре прошлого года, за несколько дней до выборов, он сказал: "Никакого сравнения, но Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем и упразднил Верховный суд".

