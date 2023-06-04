



Один египетский террорист опозорил весь ЦАХАЛ

Военный корреспондент ynet Йоси Йешуа пишет о том, что террористический инцидент на границе с Египтом нанес тяжелейший удар по престижу ЦАХАЛа.



На 230- километровом участке границы с Египтом развернуты батальоны "Каркаль" и "Бардалес", а также танки со смешанными экипажами. Они должны обеспечивать оперативный ответ на вызовы на границе.



Но вчера израильская система обороны рухнула. Вот так просто. И это не должно было произойти. Это событие, которое должно напомнить верхушке ЦАХАЛа и, конечно, министру обороны Йоаву Галанту и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, которые часто говорят о нападении на Иран, о необходимости предварительно проверить, что происходит с компетентностью сухопутной армии.



ЦАХАЛ имел абсолютное превосходство в силах, средствах дневного наблюдения и силах поддержки, поэтому это столкновение должно было проходить медленно и осторожно, и закончиться уничтожением террориста без потерь для наших сил. Единственный террорист, который мог быть ликвидирован с воздуха, сумел убить третьего бойца и ранить еще одного бойца в двух столкновениях. Это также должно быть расследовано.



По информации, полученной Ynet и "Едиот Ахронот" после инфильтрации преследование возглавляли командир дивизии бригадный генерал Ицик Коэн и командир региональной бригады полковник Идо Саад. Террорист удалился почти на два километра от границы, в направлении Бахад 1 - района, куда прибыло много командиров. Бригадный генерал Коэн вызвал помощь ВВС, но оказалось, что боевым вертолетам требуется время для прибытия, и он решил продвигаться вперед и замкнуть кольцо на террориста без них. Между тем, за это время террорист успел убить сержанта Охада Дайяна. В итоге бригадный генерал вместе с несколькими офицерами и бойцами батальона "Бардалес" вступили в бой - пока террорист не был ликвидирован.



ЦАХАЛ расследует, почему проникновение не было обнаружено наблюдательными средствами, почему не проверялся каждый час контакт с бойцами, могли ли и должны ли были прибыть ВВС до этого момента и было ли решение командира дивизии атаковать до прибытия воздушной поддержки, чтобы предотвратить ущерб гражданским лицам, правильным, или необходимо было подождать и изолировать террориста до прибытия боевых вертолетов. Это очень серьезное событие, которое требует, чтобы вся армия извлекла уроки, прямо сейчас - пока не стало слишком поздно. Это очень плохие результаты, которые невозможно принять.



Это уже второе вторжение на границу, обнаруженное с опозданием за последние три месяца. Первое произошло в марте, когда террорист проник из Ливана, достиг перекрестка Мегиддо - расстояние около 70 км вглубь Израиля - и привел в действие взрывное устройство. Террорист почти сумел дойти обратно до Ливана, но в итоге был убит силами безопасности у границы. Вчера снова был провал - только на этот раз это были не опытный боец спецназа Радван Хизбаллы, а один египетский полицейский с автоматом Калашникова, который опозорил весь ЦАХАЛ.



