Одесса зачаровала гостя Борреля яркой культурой
В субботу, 30 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Одессу.
Об этом он лично рассказал в своем аккаунте в социальной сети, посетив Спасо-Преображенский кафедральный собор.
В этот же день он побывал с официальным визитом в Молдове, где встретился с президентом страны Майей Санду.
"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого оно чаще в новостях как мишень путинской войны", - сказал Боррель.
По его словам, Европейский Союз поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварских разрушений, совершенных Россией.
"Прошел год с момента незаконной аннексии Россией Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Украина имеет полной право защитить себя от российской агрессии и возобновить полный контроль над своей территорией. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - резюмировал Боррель.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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