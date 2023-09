Одесса зачаровала гостя Борреля яркой культурой

В субботу, 30 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Одессу.



Об этом он лично рассказал в своем аккаунте в социальной сети, посетив Спасо-Преображенский кафедральный собор.



В этот же день он побывал с официальным визитом в Молдове, где встретился с президентом страны Майей Санду.



"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого оно чаще в новостях как мишень путинской войны", - сказал Боррель.



По его словам, Европейский Союз поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварских разрушений, совершенных Россией.



"Прошел год с момента незаконной аннексии Россией Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Украина имеет полной право защитить себя от российской агрессии и возобновить полный контроль над своей территорией. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - резюмировал Боррель.



