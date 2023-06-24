



Одед Форер: Израиль должен быть готов к “большой волне” репатриантов из России

Глава комитета Кнессета по делам репатриации, абсорбции и диаспоры заявил, что на следующей неделе созовет совещание по “последним событиям” в России после того, как глава ЧВК “Вагнер” начал вооруженный мятеж.



Депутат Кнессета Одед Форер, член оппозиционной партии НДИ, говорит, что на встрече будет обсуждаться "готовность правительства к кризису и его влияние на еврейскую общину и репатриацию в Израиль".



“Правительство должно наметить новый курс в отношении репатриации из России и не упустить эту возможность для большой волны репатриации, — пишет Форер в Twitter. - Мы наблюдаем ухудшение ситуации, которое требует от правительства быстрых действий”.



