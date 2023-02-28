



“Оцма Йегудит” спровоцировала кризис правительства после бойкота сессии Кнессета

В понедельник прошли специальные дебаты на пленуме Кнессета, известные как “заседание 40 подписей”, когда не менее 40 депутатов подписывают петицию о проведении заседания в присутствии как премьер-министра, так и лидера оппозиции. Такие заседания обычно используются оппозицией для критики премьер-министра, а премьер-министр и другие члены коалиции — для критики оппозиции. Тем не менее, две партии коалиции не явились на заседание.



“Несмотря на весь пыл и порывы, для анархии нет места, и мы не смиримся с ней“, — заявил на нем премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ответ на бесчинства поселенцев в Хавара на севере Самарии.



Нетаниягу подчеркнул, что его правительство “меняет правила“, а также призвал оппозицию к немедленным переговорам.



“Мы действуем против террора всеми способами: предотвращение, операции, наказание, а теперь и законодательство: закон о высылке семей террористов и смертная казнь для террористов — вещи, которых до сих пор не существовало“, — сказал Нетаниягу.



Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что призывы к переговорам были блефом и предназначались только для того, чтобы премьер-министр мог показать фотографии разговаривающих сторон, чтобы успокоить иностранных союзников и успокоить финансовые рынки.



“Остановите это безумное законодательство, и давайте пойдем к президенту [для переговоров]. Если вы не остановитесь, на Ближнем Востоке не останется демократии. Экономика рушится, шекель слабеет, высокая стоимость жизни продолжает расти, народ Израиля разрывается на части, но вас волнует только одно: продолжать идти по пути разрушения израильской демократии“ — сказал Лапид.





