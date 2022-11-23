



Оцма Йехудит - Ликуду: немедленно сформировать правительство

После терактов в Иерусалиме сегодня утром 23 ноября Цвика Фогель, член партии Оцма Йехудит выступил с заявлением.



Фогель пишет в твиттере: "Терроризм поднимает свою уродливую голову, пока Ликуд ведет бесплодные коалиционные переговоры. Для ясности: мы пришли в Оцма Йехудит не для того, чтобы заниматься ерундой - формируйте правительство сейчас, потому что у нас здесь должен быть хозяин!".



В беседе журналистом портала walla он добавил: "Все, о чем я просил Биньямина Нетаниягу, это призвать всех лидеров - вместо того, чтобы мы продолжали считать жертвы, сирот и семьи погибших - сформировать правительство, и побыстрее. Бросьте все. Ситуация не позволяет нам продолжать вести себя так, как мы себя ведем".

