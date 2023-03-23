



"Оцма Йехудит": Галант предал правый лагерь

Члены "Оцма Йехудит" раскритиковали министра обороны Йоава Галанта на фоне сообщений о том, что он намерен в ходе выступления призвать коалицию приостановить законодательный процесс по правовой реформе.



"Галант предал правый лагерь. Это министр, избранный голосами правых, но на практике он руководствуется противоположной политикой", — сказано в заявлении.



По данным фракции, Галант несет ответственность "за отсутствие реакции в Газе, за административные задержания правых активистов".



"А сегодня оказалось, что он также стоит на стороне тех, кто хотел бы остановить деятельность правительства и помешать правым реализовать свою политику. Мы должны продолжить правовую реформу", - добавили в "Оцма Йехудит".

