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"Оцма Йехудит": Галант предал правый лагерь
23.03.2023 19:23 Алина Груднева

"Оцма Йехудит": Галант предал правый лагерь

Члены "Оцма Йехудит" раскритиковали министра обороны Йоава Галанта на фоне сообщений о том, что он намерен в ходе выступления призвать коалицию приостановить законодательный процесс по правовой реформе.

"Галант предал правый лагерь. Это министр, избранный голосами правых, но на практике он руководствуется противоположной политикой", — сказано в заявлении.

По данным фракции, Галант несет ответственность "за отсутствие реакции в Газе, за административные задержания правых активистов".

"А сегодня оказалось, что он также стоит на стороне тех, кто хотел бы остановить деятельность правительства и помешать правым реализовать свою политику. Мы должны продолжить правовую реформу", - добавили в "Оцма Йехудит".
 

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