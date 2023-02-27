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"Оцма Йехудит" бойкотирует пленум из-за эвакуации Эвьятар
27.02.2023 15:00 Алина Груднева

"Оцма Йехудит" бойкотирует пленум из-за эвакуации Эвьятар


В понедельник, 27 февраля, силы безопасности вновь начали эвакуацию форпоста Эвьятар, куда вернулись сотни поселенцев в ответ на убийство двух братьев в Хавара.

По словам активистов, ночью было предпринято две неудачные попытки вытеснить их оттуда.

Утром поселенцев все же вывезли на автобусах, однако некоторые вернулись обратно пешком. Судя по видео в социальных сетях, некоторых поселенцев бойцы МАГАВ даже выносили на носилках.

В ответ на такие действия депутаты "Оцма Йехудит" объявили, что будут бойкотировать сегодняшний пленум Кнессета.

"Для нас неприемлемо узнавать о дипломатических встречах на высшем уровне и соглашениях из СМИ. Недопустимо, чтобы жители Эвьятар были эвакуированы вопреки коалиционным соглашениям", — сказано в заявлении.
 

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