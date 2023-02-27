



"Оцма Йехудит" бойкотирует пленум из-за эвакуации Эвьятар



В понедельник, 27 февраля, силы безопасности вновь начали эвакуацию форпоста Эвьятар, куда вернулись сотни поселенцев в ответ на убийство двух братьев в Хавара.



По словам активистов, ночью было предпринято две неудачные попытки вытеснить их оттуда.



Утром поселенцев все же вывезли на автобусах, однако некоторые вернулись обратно пешком. Судя по видео в социальных сетях, некоторых поселенцев бойцы МАГАВ даже выносили на носилках.



В ответ на такие действия депутаты "Оцма Йехудит" объявили, что будут бойкотировать сегодняшний пленум Кнессета.



"Для нас неприемлемо узнавать о дипломатических встречах на высшем уровне и соглашениях из СМИ. Недопустимо, чтобы жители Эвьятар были эвакуированы вопреки коалиционным соглашениям", — сказано в заявлении.

