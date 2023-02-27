"Оцма Йехудит" бойкотирует пленум из-за эвакуации Эвьятар
В понедельник, 27 февраля, силы безопасности вновь начали эвакуацию форпоста Эвьятар, куда вернулись сотни поселенцев в ответ на убийство двух братьев в Хавара.
По словам активистов, ночью было предпринято две неудачные попытки вытеснить их оттуда.
Утром поселенцев все же вывезли на автобусах, однако некоторые вернулись обратно пешком. Судя по видео в социальных сетях, некоторых поселенцев бойцы МАГАВ даже выносили на носилках.
В ответ на такие действия депутаты "Оцма Йехудит" объявили, что будут бойкотировать сегодняшний пленум Кнессета.
"Для нас неприемлемо узнавать о дипломатических встречах на высшем уровне и соглашениях из СМИ. Недопустимо, чтобы жители Эвьятар были эвакуированы вопреки коалиционным соглашениям", — сказано в заявлении.
פחות מיממה לאחר הפיגוע כוחות צבא ומג"ב מפנים את היישוב אביתר— הקול היהודי (@hakolhayehudi) February 27, 2023
לאחר שבלילה מאות יהודים שבו הלילה ליישוב אביתר הבוקר החלו כוחות צבא ומשטרה לפנות את היישוב. במקביל הצבא מנע הגעה לאיזור כולל ממחזיקי תעודות לע"מ
(שוטרי מג"ב מפנים את יו"ר @T_Nachala דניאלה וייס צילום: איתן שויבר/TPS) pic.twitter.com/GeFd6sl4Hu