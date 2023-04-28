



Оцма Йегудит требует объявить сионизм высшей и решающей ценностью

В соответствии с требованием "Оцма Йегудит", кабинет министров должен определить приоритет евреев и сионизма в решениях правительства, сообщается в главном выпуске новостей 12-го канала.



Предлагаемая резолюция кабинета министров называется "В духе Основного закона: Национальное государство", и ожидается, что она окажет далеко идущее влияние на принятие важнейших решений. Предложение будет вынесено на голосование кабинета министров в соответствии с обещанием, которое было дано партии Итамара Бен Гвира в коалиционных соглашениях.



Цель резолюции предельно ясна: предоставить преференции евреям-израильтянам и ветеранам армии в нескольких различных сферах. Например, министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф намерен использовать это постановление кабинета министров после его принятия для содействия расселению евреев в Негеве и Галилее, а также для создания новых общин и принятия новых жителей в эти общины на основании их еврейства.



Оцма Йегудит выступила со следующим заявлением: "Сионизм будет руководящей и решающей ценностью в действиях всех правительственных министерств". Согласно заявлению партии, "формулировка резолюции кабинета министров предусматривает, что ценности сионизма, выраженные в Основном законе: Национальное государство еврейского народа, будут руководящими и определяющими ценностями при формировании политики государственного управления, внутренней и внешней политики, законодательства и действий правительства и всех его подразделений и учреждений как на этапе формулирования государственной политики, так и на этапе реализации и введения в действие государственной политики, и это будет сделано без отступления от принципов, закрепленных в основном законе".



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф выступили со следующим совместным заявлением: "Речь идет об историческом решении, которое поставит сионизм превыше всего. Оно позволит нам расставить приоритеты для участников боевых действий, военных ветеранов, укрепить поселение в Негеве и Галилее и учить ценностям сионизма".