



Оцма Йегудит предложила Гафни выйти из коалиции

Фракция Итамара Бен-Гвира "Оцма Йегудит" предложила Моше Гафни покинуть коалицию.



Таким образом они ответили на его письмо с требованием к премьер-министру Биньямину Нетаниягу запретить восхождение на Храмовую Гору депутатам и министрам.



"Гафни может смело выйти из коалиции. Все узнают, по чьей вине пало полностью правое правительство", — отметили ему.



Напомним, ранее Гафни обвинил министров и депутатов, которые поднялись на Храмовую Гору, в "богохульстве" и "осквернении святого места".

