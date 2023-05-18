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Оцма Йегудит предложила Гафни выйти из коалиции
18.05.2023 14:28 Алина Груднева

Оцма Йегудит предложила Гафни выйти из коалиции

Фракция Итамара Бен-Гвира "Оцма Йегудит" предложила Моше Гафни покинуть коалицию.

Таким образом они ответили на его письмо с требованием к премьер-министру Биньямину Нетаниягу запретить восхождение на Храмовую Гору депутатам и министрам.

"Гафни может смело выйти из коалиции. Все узнают, по чьей вине пало полностью правое правительство", — отметили ему.

Напомним, ранее Гафни обвинил министров и депутатов, которые поднялись на Храмовую Гору, в "богохульстве" и "осквернении святого места".
 

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