



“Оцма Йегудит” едва преодолела минимальный порог в последнем опросе

Правая партия “Оцма Йегудит” в опросах общественного мнения упала до самого низкого уровня со времени ноябрьских выборов в Кнессет, едва преодолев избирательный барьер в последнем опросе.



Согласно новому опросу, проведенному Panels Politics и опубликованному Ma'ariv в пятницу утром, если бы новые выборы были проведены сегодня, “Оцма Йегудит” едва преодолела бы минимальный порог в 3,25%, получив всего четыре места. В ноябре прошлого года партия получила шесть мест в рамках совместного билета с “Религиозным сионизмом” и “Ноам”, а в начале этого года могла претендовать на семь мест. Опрос показал, что поддержка объединенного списка правых упала на треть, и только две трети избирателей, поддержавших их в ноябре прошлого года, заявили, что снова проголосуют за эти партии.



Опрос также показал, что глава партии “А-Махане а-Мамлахти” и экс-министр обороны Бенни Ганц является ведущим кандидатом на пост премьер-министра, впервые оставив позади Биньямина Нетаниягу. 44% респондентов заявили, что поддерживают Ганца на посту премьер-министра, по сравнению с 37%, выбирающих Нетаниягу. Поддержка коалиции Нетаниягу резко упала – составляющие партии заняли бы всего 51 место по сравнению с 64, полученными в ноябре прошлого года. В последнем опросе “Ликуд” смог бы претендовать на 26 мест по сравнению с 32 в нынешнем Кнессете и 28 в предыдущем опросе.

Фракции харедим ШАС и “Яадут а-Тора” получили 9 и 7 мест соответственно, а “Религиозный сионизм” – 5.



Опрос показал, что партия Авидгора Либермана НДИ сохранит свои шесть мест, если сегодня состоятся новые выборы, в то время как партия “А-Махане а-Мамлахти” более чем удвоит свою численность с 12 мест до 26.



“Еш Атид”, вторая по величине фракция в Кнессете, потеряла с 24 мест на ноябрьских выборах до 19 в ходе опроса. “Авода”, “Мерец” и РААМ получили по четыре места в опросе, едва преодолев избирательный порог.



Совместный список “Хадаш-Тааль” получил шесть мест, в то время как арабская националистическая фракция “Балад” получила всего 2,3% в опросе, что ниже минимального порога в 3,25%.