



"Оцма Иегудит" прекращает бойкот после ударов по Газе

Партия "Оцма Иегудит" объявляет о прекращении бойкота правительства после ночных ударов по Газе, в результате которых были убиты три высокопоставленных лидера “Исламского джихада”.



“После принятия нашей позиции и перехода от сдерживания к нападениям и целенаправленным убийствам лидеров “Исламского джихада” мы вернемся к голосованию с правительством”, — говорится в заявлении партии.



Министр национальной безопасности партии и ее лидер Итамар Бен-Гвир бойкотировал заседания Кнессета и правительства из-за “слабой“ реакции на ракетный обстрел Израиля на прошлой неделе.



“Мы надеемся, что политика атак со временем сохранится“, — говорится в заявлении партии.



