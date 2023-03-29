



“Оцма Иегудит” предлагает снизить возраст заключения за терроризм

Партия “Оцма Иегудит” представила в среду законопроект о снижении минимального возраста лишения свободы для несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве в результате теракта.



Законопроект был представлен в ответ на серию терактов, совершенных 13-летними подростками.



“Недавние теракты учат нас тому, что даже несовершеннолетние способны на очень серьезные теракты и с серьезными последствиями, и для этого мы должны усилить сдерживание, — заявил в среду министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. - Каждый подросток будет знать, что он заплатит очень высокую цену, если попытается навредить евреям”.



