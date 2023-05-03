



Альмог Коэн: слабый ответ ЦАХАЛа ведет к следующему раунду

Партия “Оцма Иегудит“ решила не участвовать в голосовании в Кнессете, запланированном на среду, в знак протеста против “слабой реакции“ правительства на серию ракетных обстрелов из управляемой ХАМАСом Газы.



Партия объявила в среду утром, что она проведет специальное собрание фракции в городе Сдерот, недалеко от границы с Газой.



Депутат Кнессета Альмог Коэн заявил в среду, что откроет парламентский офис в Сдероте.



“Слабый ответ ЦАХАЛа, безусловно, ведет к следующему раунду [боевых действий], который будет продолжать наносить ущерб жизням наших детей и нормальному образу жизни жителей границы с Газой и юга в целом“, — сказал Коэн.



